Шампионът Байерн отнесе Борусия и скочи напред в класирането

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 2:1 като домакин

в среща от седмия кръг в германското футболно първенство.

Байерн събра 21 точки увеличи преднината си на върха във временното класиране на 5 пред втория РБ Лайпциг, който има 16. Борусия Дортмунд допусна първа загуба за сезона в Бундеслигата и отстъпи на четвърта позиция с 14 точки, колкото има и петият Байер Леверкузен.

Домакините поведоха в 22-ата минута, когато Йозуа Кимих с чудесно центриране от ъглов удар прати топката в наказателното поле и Хари Кейн надскочи бранителите на Борусия, за да реализира с глава за 1:0. Майкъл Олисе удари греда за Байерн в 36-ата минута, а четири по-късно Луис Диас и впоследствие Кимих също не успяха да се разпишат, след като вратарят на гостите Грегор Кобел се намеси навреме.

Борусия Дортмунд бе близо до изравнително попадение в 49-ата минута след удар с глава на Юлиан Риерсон, а в 65-ата и Карим Адейеми пропусна шанс за гостите. Байерн Мюнхен стигна до второто си попадение в 79-ата минута, когато Майкъл Олисе се възползва от грешка в защитата на съперника и отбеляза за 2:0, а малко след влизането си от резервната скамейка Юлиан Бранд намали изоставането на тима от Дортмунд на 1:2 в 84-ата минута, оползотворявайки отличен пас от Риерсон. В петата минута на добавеното време Кобел предотврати трети гол във вратата си след изстрел на Луис Диас.

Мачове от седмия кръг на Бундеслигата:

Байерн (Мюнхен) - Борусия (Дортмунд) - 2:1

Кьолн - Аугсбург - 1:1

Хайденхайм - Вердер (Бремен) - 2:2

Майнц - Байер (Леверкузен) - 3:4

РБ Лайпциг - Хамбургер ШФ - 2:1

Волфсбург - Щутгарт - 0:3

В неделя:

Фрайбург - Айнтрахт (Франкфурт)

Санкт Паули - Хофенхайм

От петък:

Унион Берлин - Борусия (Мьонхенгладбах) - 3:1

Байерн Мюнхен води във временното класиране с 21 точки, следван от РБ Лайпциг с 16, Щутгарт с 15, Борусия (Дортмунд) и Байер (Леверкузен) с по 14 и други.

