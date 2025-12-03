Рома иска звезда на Ливърпул, ще има ли се трансфер

Съставът на Рома проявява сериозен интерес към играча на Ливърпул Федерико Киеза. Италианският национал не получава достатъчно шансове за изява при „червените“, а самият Киеза е твърдо решен да играе на Световно първенство, ако Италия съумее да се класира за най-големия футболен форум на планетата.

Все повече информации сочат, че Киеза желае да направи трансфер през януари, за да може да трупа игрови ритъм, но към днешна дата ситуацията остава неясна.

Бившият състезател на Ювентус е обект на интерес отстрана на редица клубове, а по информации на медиите в Италия, от Рома отново ще направят опит да привлекат крилото на „олимпико“.

Римският гранд обаче не може да си позволи да харчи сериозни средства за трансфери и е напълно възможно клубът да настоява за сделка под наем. Наставникът Джанпиеро Гасперини определено харесва качествата на 28-годишния футболист, а в Рома спешно се нуждаят от усилване на офанзивната мощ в предни позиции.

