Драма и екшън в голямото дерби на турския футбол

Голямото дерби на футбола в Турция между истанбулските грандове Фенербахче и Галатасарай в 14-ия кръг на местната Суперлига завърши 1:1, като „фенерите“ изравниха в 5-ата минута на добавеното време чрез Джон Дуран.

Бившият футболист на Байерн (Мюнхен) Лерой Сане откри резултата в 27-ата минута след подаване на Баръш Йълмаз, а с точката Галатасарай запазва лидерската си позиция с 33 точки. При радостта от попадението пострада един от футболистите на Галатасарай – Казъмджан, който беше ударен от предмет, хвърлен от трибуните. Фенербахче – който навъртя серия от 12 поредни мача във всички турнири без поражение, остава на 2-ата позиция с 32. Следват Трабзонспор с 31 и Гьозтепе, воден от българския треньор Станимир Стоилов, с 26.

Всъщност равенството можеше да бъде фиксирано още в 44-ата минута, но попадението за домакините от Фенербахче – дело на Едсон Алварес, беше отменено от съдиите в стаята за видеоповторения (система ВАР), след като видяха игра с ръка.

Съдията Ясин Кол показа осем жълти картона – три за играчи на Фенербахче, четири за футболисти на Галатасарай, както и за техния старши треньор Окан Бурук.

В минутите преди мача между играчите и техническите щабове на двата отбора възникна напрежение, начало на което дадоха Виктор Осимен и Ирфан Джан Егрибаят от Галатасарай. Почти веднага се присъединиха и други играчи и треньорски щаб. Ситуацията беше успокоена след намесата на силите за сигурност, които навлязоха на терена, предаде gol.bg.

Напрежението между феновете се разпали преди дербито в квартал Бартин. Палене на факла в банка предизвика паника и накара полицията да предприеме действия. Феновете на Фенербахче се събраха в района на Юкари Чарши Хавузбаши, докато феновете на Галатасарай се събраха на площад Джумхуриет. След това двете групи започнаха да вървят към кафенетата, където щяха да гледат мача. Полицията взе мерки за сигурност, за да не позволи на феновете да се приближат твърде много.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com