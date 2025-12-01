Тежък обрат! Карлос Насар взе решението

Суперзвездата на родния спорт Карлос Насар съобщи решителната новина за бъдещето си.

"Има новина, но не благодарение на президента на федерацията. Договорът не беше проблем, а обезпечаването на подготовката ми.

На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев.

Взел съм договора със себе си. Доста държави чакат моето решение дали ще вдигам за България", каза Карлос Насар на пресконференция.

Олимпийският и световен шампион най-после подписа договора си с Българска федерация по вдигане на тежести и ще продължи да се състезава за България!

