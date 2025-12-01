Юрген Клоп взе решението си за Ливърпул

След поредицата слаби резултати на Ливърпул се завъртяха слухове, че ръководството на английския шампион може да се обърне към Юрген Клоп с предложение да се завърне на "Анфийлд" и да смени Арне Слот.

Само половин година след спечелването на титлата мърсисайдци изпаднаха в много тежка криза и нидерландецът се бори за мястото си.

В същото време обаче The Telegraph твърди, че Клоп е изцяло отдаден на мисията си в Red Bull и няма никакво намерение да се завръща към треньорството.

Германецът прекара девет славни години начело на Ливърпул, но след сезон 2023/24 напусна с мотива, че е преуморен и му е време да избяга от ежедневния стрес.

Той обеща, че в Англия не би водил друг клуб освен "червените", което даде надежда на феновете, че един ден отново могат да го видят край тъча, но с днешна дата този момент изглежда далеч във времето.

Иначе Арне Слот си осигури няколко спокойни дни, след като Ливърпул прекъсна негативната си серия с победа с 2:0 като гост на Уест Хем в неделя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com