Христо Янев прави чудо в ЦСКА!

Христо Янев е извършил истинска революция в ЦСКА, който допреди месец и половина се чудеше как да се измъкне от дъното на таблицата. И добрите резултати са само следствие от тоталната промяна в червения отбор.

В момента този отбор на Христо Янев всява страх, защото инерцията може да предизвика тотално разместване на пластовете в Първа лига.

Две неща са основополагащи за реанимирането на ЦСКА и завръщането му не само в борбата за първата четворка, а защо не и за титлата. На първо място място Христо Янев очевидно е успял да извади най-доброто от трима играчи, които буквално дърпат отбора към върха.

Това са Бруно Жордао, Джеймс Ето'о и Леандро Годой. Първият е абсолютно незаменим в дефанзивната част на халфовата линия. Освен че успешно се бори с атакуващите халфове на съперника, португалецът играе много ефективно и напред. Именно той даде началото на головата фиеста във Варна. Джеймс Ето'о е неузнаваем при Христо Янев.

Нищо общо с вечно мрънкащия, сърдит и недоволен при Душан Керкез. Сега той играе с кеф, изпитва удоволствие от действията си на терена. Защото има свободата да прави това, което може най-добре – да стреля и да дава последния пас, без да е натоварен с излишни защитни действия, когато това не се налага.

Отделно, в мача срещу Спартак Янев му даде възможността да атакува отдясно, с което съвсем блокира и без това ошашавената отбрана на домакините, пише в част от анализа на Мач Телеграф.

Като цяло, работата на Христо Янев в ЦСКА до момента е класически пример как един треньор с позитивната си енергия и качества може за кратко време тотално да преобрази един заспал гранд.

