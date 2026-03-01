Нов успех за България. Донесе го Антоанета Костадинова

Българската спортна стрелба записа пореден голям успех на международната сцена. Антоанета Костадинова завоюва бронзовия медал в дисциплината 10 метра въздушен пистолет на Европейското първенство, което се провежда в арменската столица Ереван.

В изключително оспорван финал Костадинова постигна резултат от 215.0 точки, което ѝ отреди престижното трето място. Шампионка стана унгарката Вероника Майор. България имаше още един повод за гордост във финалната осмица – Мирослава Минчева завърши на шесто място със 154,7 точки, потвърждавайки класата на родната школа.

Успехът на Костадинова в индивидуалната надпревара допълва отличното представяне на българския тим по-рано през деня. Антоанета, Мирослава Минчева и Адиел Илиева завоюваха бронзовото отличие и в отборното класиране на 10 метра пистолет, оставяйки зад себе си силни конкуренти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com