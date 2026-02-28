Голям успех за България в турнира по таекуондо

24 медала спечели България в международния турнир по таекуондо Bulgaria Open G2, който стартира днес в София.

В него участват над 2500 състезатели от цял свят.

България Оупън е с ранг G2 и носи точки за световната ранглиста, каза Слави Бинев, президент на българската федерация по таекуондо, който откри официално турнира. Той се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова.

Абсолютно всички опасни противници са тук. Който вземе медал тук е сигурен за Олимпиадата и сигурен за подиум. Това е най-голямото състезание, което някога сме организирали, каза Бинев и благодари на всички председатели на други спортни федерации, които присъстваха в „Арена София“.

Това показва, че ако има нещо, което е обединено в България, това е спортът. Ако има хора, които истински се обичат и уважават по между си, това са хората от спорта, каза още Бинев.

Смятам, че само хора, които разбират социалното явление спорт, което е панацеята за решение на всички въпроси, трябва да отговарят за спорта в България. Хора, които имат визия, които имат мисъл, които имат желание да се справят с проблемите, а не да се крият зад тях, добави Бинев.

В неделя ще се проведе и елитният детски турнир Royal Open Kids, който е под егидата на световните кралски семейства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com