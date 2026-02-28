ЦСКА с опит да продължи фурора днес

С три срещи днес продължава програмата на 23-ия кръг в Първа лига. От 12:30 часа Ботев Враца приема Берое, в 15:00 Добруджа е домакин на Черно море, а от 17:30 Септември София посреща ЦСКА.

ЦСКА влиза в кръга като трети в класирането и в серия от стабилни изяви. Тимът на Христо Янев се отличава със здрава защита – три поредни сухи мрежи и едва един допуснат гол в четири мача от началото на 2026 година.

Септември спечели в предишния кръг срещу Монтана с 1:0, но срещу „червените“ задачата пред столичния тим изглежда значително по-трудна.

В Добрич домакините ще се опитат да продължат добрия си старт на пролетния дял. Отборът, воден от Ясен Петров, демонстрира сериозно израстване и все още няма допуснат гол през 2026 г.

Черно море, който заема петата позиция, изпитва трудности в нападение – варненци имат само едно попадение през пролетта и все още чакат първа победа след подновяването на шампионата.

Във Враца Ботев приема Берое в сблъсък между два тима, които търсят изход от колебливата си форма. Старозагорци се разделиха със звездата си Алберто Салидо, който премина в Лудогорец, и ще трябва да компенсират липсата му.

Домакините също не впечатляват в последните кръгове и ще се стремят да прекъснат негативната си серия.

