Неочаквана драма за Ламин Ямал
Полицията е започнала разследване по случая
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Полицията е започнала разследване по случая
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Опитът на балканската държава показва, че валутната промяна може да бъде плавна, ако е съчетана с умна политика
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Танк е разбил портала на президентския дворец, а военнослужещи са нахлули вътре
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