Опит за измама с американско „нотариално“ пълномощно в София

67-годишен мъж е обвинен за опит да използва фалшиво пълномощно пред общински служител в София, за да получи данъчна оценка за апартамент. Софийската районна прокуратура го задържа за 72 часа и внесе искане за най-строгата мярка „задържане под стража“. Случаят е квалифициран като документно престъпление, за което законът предвижда лишаване от свобода.

Според разследването, на 14 ноември 2025 г. на булевард „Цар Борис III“ обвиняемият съзнателно се е ползвал от неистински документ пред старши инспектор в отдел „Общински приходи“. Той представил пълномощно, оформено като издадено от нотариус в САЩ, което уж давало право да се получи данъчна оценка за жилище в квартал „Красно село“. На документа било придаден вид, че упълномощител е жена с инициали Р.Ф., но проверката установила, че подписът не е неин.

По случая е образувано досъдебно производство. С оглед на характера на престъплението прокуратурата поиска от Софийския районен съд да наложи най-тежката мярка за неотклонение. Наказанието за използване на фалшив официален документ може да бъде затвор, като разследването продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com