Симпатизанти на Величие се юрнаха към Съдебната плата

Привърженици на "Величие" се събраха пред Съдебната палата в София с искане за освобождаване на задържаните по делото "Исторически парк".

С викове "Оставка", "Мразим ви безплатно" и "Свобода" протестиращите настояха за освобождаването на Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров.

Днес съдът гледа мерките на седмината, обвинени в участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами. На 29 ноември Софийският градски съд реши да ги остави в ареста с аргумента, че има опасност да извършат нови престъпления. Очаква се по-късно следобед да стане ясно дали ще останат в ареста или ще им бъде наложена по-лека мярка.

Протестиращите заявиха, че няма да се разотидат, докато няма решение. През мегафони звучаха възгласи като: "Те не клекнаха независимо от всички набези на властта."

Припомняме, че обвинението срещу тях е за участие в организирана престъпна група от януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. Според прокуратурата групата е действала на територията на София, Варна и други населени места, като е била създадена с користна цел и за извършване на престъпления като длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари. По случая беше проведена мащабна съвместна операция с КПК на територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

