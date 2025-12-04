Киро е сгазил закона! Столичната община доказа обвиненията

Пенсиониралият се преждевременно от лидерски пост политик Кирил Петков не се е съобразил с разрешението на Столична община за протеста на ПП-ДБ в понеделник. Това става ясно от цитиран от бТВ официален отговор от пресцентъра на Столична община.

От администрацията на Васил Терзиев съобщават, че разрешението, което са дали на организаторите, е било за протест в Триъгълника на властта, но не и за последвалото шествие към партийните централи на ДПС и ГЕРБ.

Пик припомня, че в понеделник Кирил Петков излезе последен на сцената пред Ларгото и призова събралите се граждани да тръгнат на поход към двете партийни централи, за да покажат на Делян Пеевски и Бойко Борисов, че не ги е страх.

Оказва се обаче, че хората на ПП-ДБ, които са организирали митинга, не са намерили за нужно да известят нито Столична община, нито МВР за тези свои намерения. По тази причина огромното струпване на полицаи, което следеше за провокатори и за спазване на реда, беше основно в Триъгълника на властта, но не и по бул. "Цар Освободител", по бул. "Васил Левски" и по бул. "Дондуков".

Заради своеволието на Кирил Петков и компания се стигна и до последвалите безредици пред централата на ДПС.

