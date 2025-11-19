Съдът захвана Кирил Петков за незаконния арест на Борисов

Софийският градски съд (СГС) заседава днес по делото срещу бившия премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков за незаконните арести. Очаква се да бъдат разпитани полицейските служители и бивши началници в Главна дирекция "Национална полиция", които, според обвинителния акт, са били извикани от Кирил Петков в кабинета му в Министерския съвет и от които е било изискано да се пристъпи към ареста на Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиарката на партия ГЕРБ Севделина Арнаудова.

Прокуратурата твърди, че Петков е превишил властта си на министър-председател, като разпоредил на началник и на зам.-началник на отдел "Разследване и методическо ръководство по разследването" на националната полиция, както и на главен разследващ полицай в отдела. Лидерът на ПП им е наредил да образуват веднага досъдебно производство в нарушение на закона, без да имат правомощия, както и производството да започне с първо действие по разследването с разпит на самия Петков в качеството на свидетел, без да са налице основания за това.

Държавното обвинение твърди, че нарушение на закона е и негово нареждане на полицаите да извършат претърсване и изземване в тъмната част на денонощието в жилищата на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова без предварително разрешение на съда и без да има основания за неотложност и без тези действия да са единствена възможност за събиране и запазване на доказателства.

Петков е обвинен и за това, че като премиер е превишил властта си, като е разпоредил на шефовете на националната полиция "да наредят на подчинените им полицейски органи да задържат за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Борисов, Горанов и Арнаудова". Така той има за цел да "причини на тримата вреда, изразяваща се в уронване на престижа и доброто им име в обществото" и от това били "настъпили значителни вредни последици за държавата - уронване на престижа на изпълнителната власт", твърди прокуратурата.

