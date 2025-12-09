Заковаха съдията по делото на Кирил Петков! Тежка свързаност

Изтъкнатият адвокат Станислав Станев изпрати своя позиция до Софийски градски съд, в която призовава съдия Емил Дечев да си направи отвод по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов за упражнения натиск и заплахите срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.

"За мое изумление и ужас установих, че е истина. Човек, който е назначен с подписа на Кирил Петков за заместник-министър, ще бъде съдия по дело, в което държавата съди Кирил Петков. И тъй като "правосъдие за всеки", Боец и други, които са се самопосочили за борци за върховенство на закона, позорно мълчат, реших аз да обърна внимание на съдия Дечев и на всички останали, че царят на морала им е гол", написа във Фейсбук Станев и публикува писмото си до съдия Дечев.

В своята позиция адвокат Станев припомня, че Емил Дечев е бил назначен за зам.-министър на правосъдието с подписа на Кирил Петков.

