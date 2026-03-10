Румен Петков с остра атака по Дечев: Погромът в МВР е безпрецедентен!

Кадровите промени в МВР представляват погром, съпоставим само с чистките от времето на Цветан Цветанов като вътрешен министър. Това заяви председателят на АБВ Румен Петков в интервю за БНТ. Според него решенията в системата на сигурността подкопават работещи структури и игнорират реалните резултати на службите.

Кадрови погром в системата на сигурността

Според Румен Петков случващото се в Министерството на вътрешните работи при служебния министър Емил Дечев е безпрецедентно като мащаб и последици. Той сравни настоящите кадрови решения с една от най-критикуваните реформи в системата от последните години.

„Този кадрови погром, който беше извършен в МВР, е равним в някаква степен само с погрома, който Цветанов нанесе като вътрешен министър с кадровите промени“, заяви Петков. За да илюстрира тезата си, той даде конкретни примери за решения, които според него са трудно обясними.

„Ще дам два примера, за да ни разбере аудиторията. Сигурно в НКЖИ е много важно да бъдат направени кадрови промени, за да гарантираме честните избори. Аз лично нямам никакво съмнение в това. Но какво е мястото на шефа на Специализирания отряд за борба с терора в организацията на изборите“, попита той.

По думите му особено странно изглежда подценяването на структури, които са постигнали сериозни резултати в борбата с организираната престъпност. „Нашата служба за борба с организираната престъпност получи през последната година много сериозно признание. Те участваха в съвместни операции с колеги от Италия, Австрия и редица европейски държави. Бяха разбити предприятия и фабрики за нелегално производство на цигари, както и трафици на пари и на наркотици“, посочи Петков.

Действията на държавата към българите в Близкия изток

Румен Петков отправи и остра критика към правителството заради действията му по отношение на българските граждани в Близкия изток. Според него властта е действала безотговорно въпреки информацията за предстоящата ескалация на конфликта.

„Това е правителството, което постъпи най-безотговорно към нашите сънародници. Престъпно бих казал“, заяви той. Петков подчерта, че според публични изявления държавата е била предупредена за предстоящите събития. „Външният министър обяви по телевизията, че правителството е знаело за предстоящия удар върху Иран“, припомни той.

Лидерът на АБВ обяви, че ще постави конкретен въпрос към министър-председателя за предприетите действия. „Аз днес ще отправя въпрос до министър-председателя - какви мерки са предприели, за да приберем българските граждани от този критичен регион? Защото те не предприеха никакви мерки. И за това трябва да се носи не само политическа, но и съдебна отговорност“, каза Петков.

Той направи и историческо сравнение с кризата около българските медици в Либия. „Този удар по българите е равним само с удара от правителството на Иван Костов по нашите медицински работници в Либия. Тогава всички прибраха своите медицински работници - Полша, Чехия и други държави. Само нашият външен министър тогава, Надежда Михайлова, не прибра нашите медици и те лежаха години в затвора“, заяви Петков и добави: „За тези неща не бива да се снишаваме, а трябва да бъдем много ясни и категорични.“

Външната политика и американските самолети

Румен Петков коментира и решението американски самолети да бъдат позиционирани на летището в София в последните дни на кабинета „Желязков“. Според него левицата е имала ясна и последователна критична позиция по темата.

„Ние сме имали достатъчно критична позиция относно външната политика на България и ангажиментите, които тогава прие министър-председателят Желязков. Тези аргументи прозвучаха и от Крум Зарков, включително и в Брюксел. Така че разликата е доста сериозна и не бива да се подценява енергията, която БСП-Обединена левица вложи тогава и влага и сега“, заяви той.

„Всъщност имаме една доста голяма прилика между правителството на България и правителството на САЩ. Ние ставаме все по-близки. В България нито дума за Петрохан и педофилията, в САЩ нито дума за Епстийн и за педофилията. Това са прилики, които трябва да накарат всички да се замислим кого всъщност курдисваме да ни управлява“, заключи той.

