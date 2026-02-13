ВМРО зове за по-строги мерки срещу сексуалното посегателство над деца

И сега да видим къде са били ГДБОП, МВР, ДАНС, ДАЗД и всички замълчали си безотговорно по веригата. Зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера и общински съветник в СОС реагира в страницата си във Фейсбук по темата с новите разкрития от една т.нар. „майка“, на момче, подлагано на „сексуални практики“ от лама Ивайло Калушев.

Цяла България видя за какви кукумицини и психопати става дума. Аз казвах ли Ви! Години наред обяснявам, че средите на ППДБ, Зелени и прочие либерали са пълни с ненормалници. Ама буквално ненормалници. Който не е гледал, да гледа! Да гледа, ако може да го изтърпи това цялото, коментира в емоционалния си пост Контрера.

Отдавна ние от ВМРО говорим за контрол над НПО-сектора в България, за осветляване на финансирането и на контактите, които те използват в своята дейност. Уви, бяхме обвинени в краен национализъм и тежък популизъм, дори.

Разбрахме, че госпожата, активист на ППДБ, е била част от групата, знае доста неща, финансирала ги е. На мига това лице трябва да бъде разпитано отново, но в Прокуратурата, а не от МВР. На мига! Аз съм потресен колко промит трябва да ти е мозъкът, за да говориш подобни неща за сина си. Да отричаш насилието срещу собствената си плът и кръв, за да оправдаваш някакъв „гуру“ и последователите му. Тази жена е била пряк свидетел на много неща, знае добре кои са хората, гравитирали около групата, кои са ги финансирали, кои са ходили на теферич на хижа „Петрохан“, казва още Контрера.

Припомняме, че още през 2019 г. Карлос Контрера предложи държавата да направи регистър на педофилите. Тогава отново бяхме обвинени в популизъм и тежки форми на национализъм

И не, за педофилия няма оправдание, няма толериране и не може да има! Трябва да има наказания, ако щете и химическа кастрация, завършва позицията си зам.-председателят на ВМРО Карлос Контрера.

Прилагаме и пълната позиция наКонтрера:

Единият от медийните трубадури на ППДБ - Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, буквално застреляха между очите умно-красивите с интервюто на София Андреева по темата „Петрохан“.

Аз съм потресен от това, което чух! Това е умопомрачение, фанатизъм, промит мозък! И не е само тя. Много са такива!

Тази жена е напълно бездушна към собствения си син за всичко, което е преживял, след като го е набутала в лапите на звяра! Тя говори за него като за умрял, казва „беше“ все едно е някаква вещ. Потресаващо! Нормален родител не се държи така.

Тя свидетелства, че гуруто Калушев получавал обаждания и информация от някой. Интересно кой е този някой или някои, които са уведомявали Калушев за преписки и сигнали срещу него. Разбере ли се - ще се разплете чадърът (политически и властови) над групата от „Петрохан“.

И коя е Теди - момиче, което е било също на „Петрохан“?

Има и нещо друго - балансирани, по думите ѝ, силни, корави хора, как така изведнъж посърнали, цитирам, заради някакъв сигнал. Очевидно вече е станало ясно, че цялата гнусна схема и система ще се разплете. Как хора, които по думите ѝ, имали смелост да се изправят срещу бракониери и дървената мафия, посърват заради някакъв сигнал? Няма логика. Очевидно сигналите са били верни, а нишката е започнала да се разплита и тя води до осветяване на страшни неща. И явно не е само педофилия.

Това е лицето на сектата ППДБ. Там е пълно с такива. Господ да се смили над обърканите им умове! Цялата история трябва да бъде разплетена до край, до самия край!

