Министър с драматични разкрития за петроханските педофили
Какво каза в ефира Юлиян Попов
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Какво каза в ефира Юлиян Попов
Гласуван беше за половин час
Единодушна подкрепа в парламента
Медийните „лами“ на ПП-ДБ „простреляха“ ПП-ДБ с онази, наричаща се „майка“, казва Карлос Контрера
Данни като име и адрес да станат достъпни за родителите
Операциите са проведени на територията на цялата страна през последните два месеца
Повечето задържани имат семейства и деца
Парламентът промени закона след удара по пощите
Имало умишлено малтретиране на деца
Кардинал от Ватикана призна, че Католическата църква е предпочела да пази репутацията си, вместо да се погрижи за жертвите на сексуално насилие от све...
Велико Търново. 39-годишният сериен педофил Асен Кючуков от град Долна Оряховица е осъден на 6 години затвор. Делото се провеждаше при закрити врата в...
Скопие. Македонският парламент гласува промени в Наказателния кодекс, които предвиждат кастрация за педофилите, съобщи БГНЕС. Управляващото мнозинст...