Вадят на светло педофилите у нас

Предложението на „Възраждане“ регистърът на педофилите да стане публичен получи единодушна подкрепа в парламентарната комисия по Демографска политика, децата и семейството. Това е първата стъпка към окончателното приемане на мярката, съобщават от пресцентъра на партията.

„Всички го подкрепиха на първо четене, включително и представителите на Министерството на труда и социалната политика. Внесли сме предложение това да бъде като точка в дневния ред в пленарната зала още утре”, заяви народният представител Климент Шопов.

Той посочи, че в последните години проблемът се задълбочава, като от 2023 г. до 2024 г. има ръст от 58% на осъдените лица за такива престъпления.

„В обществото има желание родителите да имат по-голяма възможност да защитават децата си”, каза Шопов. Той подчерта, че към момента в осъдителните актове тази информация е спестена и остава неясно кой какъв е, а извършителите посягащи на деца остават напълно анонимни за обществеността, въпреки опасността за рецидив.

„Обществото има желание да се справи с този проблем и това ни дава увереността че предложението ни ще бъде прието. В наша подкрепа са и позиции на всички партии и институции, изразили становище досега”, каза Шопов.

Конкретното предложение на „Възраждане“ гласи част от данните в Националния регистър на педофилите, достъпен до определени институции, да бъдат публични, като три имена, дата на раждане, адрес, вида на престъплението и наказанието.

Първоначално създаването на Националния регистър на педофилите се случи също по инициатива на „Възраждане“, припомнят от партията.

