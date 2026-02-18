Нов скандал. Калушев празнува с министър и депутат

Пореден публичен кадър поставя под сериозно съмнение твърденията на бившия министър на околната среда Борислав Сандов и на бившия му заместник Тома Белев, че контактите им с Ивайло Калушев са били формални и без значение.

Снимка от 2023 г., публикувана от Еко Новини, показва ясно тримата заедно на неформално събитие, организирано от кръга на зелените НПО и ПП Зелено движение.

Кадърът е от традиционното зарязване на лозята в село Любеново – събитие, организирано от бившата депутатка от коалицията ПП–ДБ Албена Симеонова, влязла в Народното събрание именно от квотата на „Зелено движение".

На снимката най-отпред, клекнал, е Ивайло Калушев от Националната агенция за контрол на защитените територии. Непосредствено зад него вляво, с венец на главата и определен за „цар на лозето", е Тома Белев, а вдясно от него ясно се вижда Борислав Сандов. В кадъра присъства и Владислав Панев, пише България днес..

Подредбата в кадъра не е просто детайл – позиционирането на Калушев най-отпред ясно показва, че той е част от тесния кръг на еколозите и хората, вземащи решения. Именно това превръща снимката в поредното визуално доказателство за изключително близките отношения между него, Сандов и Белев.

На този фон твърденията на Сандов и Белев, че всичко около т.нар. Споразумение било „невинно", без реална стойност и без последствия, звучат все по-недостоверно. Фактите сочат друго – документът е подготвен, подписан и укрит от дирекциите в МОСВ, след което е предоставен на Националната агенция за контрол на защитените територии.

Така е било легитимирано заграбването на близо 255 000 хектара територия – публична държавна собственост, действие с тежки последици, което днес се опитва да бъде омаловажено с обяснения post factum.

Снимката от Любеново обаче остава – като мълчалив, но ясен свидетел за реалните зависимости и близостите, които някои от участниците днес упорито отричат.

