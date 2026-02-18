Цялото Южно Черноморие е на крак. Драмата с моряците ОБНОВЕНА

Трагедията за морската общност е огромна - с капитан Христо Спасов е и синът му. Двамата изчезнаха заедно с риболовния им кораб ВН 8112 край нос Коракя, близо до Приморско.

На борда е бил техен работник, с когото са заедно от години. Тримата са известни в рибарската общност като екстремисти, сочени са като "луди глави", нямат и спиране, когато си поставят цел за постигане.

Тревогата около изчезналия рибарски кораб край Созопол мобилизира десетки хора по Южното Черноморие. Сред тях е и риалити героят от „Биг Брадър“ Здравко Василев, който отправи публичен призив за създаване на доброволна група за обход по крайбрежието.

„Здравейте, морски хора! За утре 19.02. подготвяме доброволна група за обход на района от нос Маслен нос до нос Коракя. Осигурен е транспорт. Моля да ми пишат лица над 18 г. Тръгваме в 9:00 ч. от Приморско“, написа той в социалните мрежи.

По думите му, още в 8:30 ч. ще бъде извършен оглед с лодка на труднодостъпните заливи в района.

Както вече съобщихме, рибарски кораб е изчезнал в акваторията между Созопол и Маслен нос. По информация, разпространена в групата „Шофьори Несебър“, на борда са се намирали трима души – капитанът, неговият син и приятел на семейството. Към момента няма официално потвърждение за състоянието им.

Според налични данни от проследяващи системи плавателният съд е бил в района между Созопол и Маслен нос, когато ситуацията се е усложнила. Незабавно са насочени хеликоптери и военен кораб, а сигналите са подадени към Гранична полиция и всички компетентни служби.

Именно в този контекст идва призивът на Здравко Василев – за доброволен обход по суша, който да подпомогне огледа на труднодостъпни участъци от крайбрежието.

„Да се помолим за нашите морски братя и благополучен край!“, завършва апела си той.

Призивът вече събира реакции и готовност за включване от хора от Приморско и региона. Организаторите уточняват, че се търсят пълнолетни доброволци, а транспортът е осигурен.

Докато институциите извършват официалната спасителна операция по море и въздух, местната общност показва, че в трудни моменти солидарността остава жива.

Очаква се повече информация от компетентните органи в следващите часове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com