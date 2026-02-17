Циклон обръща времето - студ нахлува до часове

17 февруари започва под ниско налягане и още по-ниски очаквания за спокойствие. Дълбок средиземноморски циклон притиска България и диктува сценарий, в който чадърът и зимното яке отново са задължителни. Атмосферното налягане е значително под обичайното за месеца и продължава да спада – знак, че динамиката тепърва ще се усеща. Обратът ще дойде едва утре следобед, когато стойностите постепенно ще тръгнат нагоре.

Днес небето ще остане плътно затворено. Валежите ще са повсеместни, а на места – значителни. В по-голямата част от страната ще вали дъжд, но в северозападните райони и по високите полета на Западна България той ще преминава в сняг. През нощта срещу сряда снежната картина ще се разшири в Северна и Западна България, където ще се образува снежна покривка.

Вятърът ще добави напрежение към обстановката. В Североизточна България той ще бъде умерен до силен от изток-североизток, в Южна – от изток-югоизток. Привечер посоката рязко ще се смени – северозападният вятър ще нахлуе със студен въздух и ще усили усещането за зима. Температурите ще се движат в широк диапазон – от едва 2°–3° в северозападните райони до 10°–12° в югоизточните. В София термометрите ще покажат около 5°.

В планините снеговалежите ще бъдат интензивни, на места значителни по количество. Само в Странджа и Сакар валежите ще са от дъжд. По високите части ще духа силен вятър от южната четвърт, който вечерта ще се ориентира от север-северозапад и ще се усили. Температурите ще са около 2° на 1200 метра и минус 2° на 2000 метра.

По Черноморието денят ще премине под облаци и дъжд, който ще продължи и през нощта срещу сряда. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток. Максималните температури ще достигат 6°–10°, а морската вода остава студена – 5°–7°. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7:21 ч. и залязва в 18:01 ч., с продължителност на деня 10 часа и 40 минути. Луната изгрява в 7:25 ч. и залязва в 18:04 ч., във фаза новолуние.

Прогнозата е на дежурния синоптик Мартин Славчев от отдел „Метеорологични прогнози“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com