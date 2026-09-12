Рязка промяна на времето се задава на Балканите. Ще засегне ли България
Циклон ще сложи край на стабилното и горещо време в част от региона
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Циклон ще сложи край на стабилното и горещо време в част от региона
Топ синоптик отправи предупреждение
Ще има дъжд през август
Инфарктният обрат в синоптичната картина е ужасяващ
Студен фронт удря страната, най-силни валежи в южните райони
Районите с най-сериозно застудяване
Променливо време
Около 5–7 април се очаква временно подобрение на времето, след това идва обратът
Метеорологичната обстановка на Балканите ще започне постепенно да се стабилизира
Пролетта ще закъснее, но валежите са важни за природата
Застудяването ще обхване голяма част от Балканите и Централна Европа
Дъжд се лее, не забравяйте чадър и яке
Властите предупреждават за риск от пътуване в засегнатите райони
Гръмотевици и вятър на различни места
Дневните температури ще са между 7 и 12 градуса, до 14-15 в югоизтока
Предупреждение за опасност от наводнения
Страната ни ще се окаже точно на границата между две различни въздушни маси. Какво следва?
За каква опасност предупредиха от Meteo Balkans
Температурите тръгват нагоре
Meteo Bulgaria посочиха, че големият проблем е за колко време ще паднат валежите