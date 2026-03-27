Какъв април ни чака и какво ще е времето за Великден

През последните дни на март в България предстои рязка промяна на времето с обилни валежи и по-ниски температури, прогнозира синоптикът от НИМХ Анастасия Стойчева. По нейни данни месец март до момента е бил по-студен от нормалното за повечето райони, като температурите на запад са леко над нормата, докато в голяма част от страната са били около или под климатичните стойности с отклонение до -2 градуса. Прогнозата до средата на април показва, че страната ще остане в по-дъждовен период с температури под климатичните норми, типично за пролетния климат у нас. Обстановката ще се редува - валежи, краткотрайно затопляне и нови студени нахлувания, като по-обилни дъждове се очакват най-вече в западната част на страната, а с отминаването на циклона - и в източните региони.

Според Стойчева, макар и да изглежда, че пролетта ще закъснее, тези валежи са важни за земеделието и природата. В по-високите части ще вали сняг, който при затопляне ще се разтопи, увеличавайки количеството вода, което достига до земята.

Синоптикът препоръчва да се следят предупрежденията за интензивни валежи, макар че към момента рискът от наводнения е малък. Височинната карта показва, че застудяванията ще бъдат типични за края на март и началото на април, с редуване на по-студени и по-топли периоди.

Климатологът Симеон Матев обясни в ефира на „Твоят ден”, че рязката промяна се дължи на циклона „Дебора”, който се придвижва от Централна Европа към Балканите и завихря студен въздух от север, носен от вихъра „Ото”. По думите му ни очаква изключително „динамично време” с честа смяна на топли и студени въздушни маси.

Матев прогнозира, че в рамките на следващите шест-седем дни на места в страната количествата дъжд могат да достигнат между 80 и 100 литра на квадратен метър. Това представлява една до две месечни норми, паднали само за няколко дни. Според него най-интензивни ще бъдат валежите в неделя и в средата на следващата седмица.

Въпреки по-студената първа половина на април с риск от слани, предварителните прогнози сочат обрат към края на месеца. За деня на вота, 19 април, се очаква температурите да се повишат значително и да достигнат летни стойности между 20 и 25 градуса.





