Проф. Рачев с тревожна прогноза. Каза докога времето ще е лудо

Опасното време с бури, проливни валежи и градушки ще продължи поне до 24 май. Това предупреди климатологът Георги Рачев в ефира на bTV.

„Това е типично майско време – сутрин слънчево, следобед превалявания и прегърмявания“, обясни той.

По думите му още тази вечер над страната ще нахлуе по-студен въздух, а в сряда температурите ще се понижат осезаемо. Въпреки това стойностите ще останат нормални за месец май.

„Този студен въздух няма да доведе до някакви колосални валежи. Очаква се дестабилизация на атмосферата и следобедни превалявания и прегърмявания“, уточни климатологът.

Допълнително усложнение идва и от Средиземноморието. Над Италия вече се формира циклон, който ще премине през България и ще направи атмосферата още по-нестабилна.

„Още една седмица времето ще е нестабилно с развитие на купесто-дъждовна облачност“, предупреди проф. Рачев.

Все пак прогнозата за лятото звучи далеч по-приятно. Според него юли и август засега се очертават топли, сухи и слънчеви – „точно това, което дамите желаят“.

За София днес се очакват температури около 22 градуса, докато сряда ще бъде най-хладният ден с максимуми около 16 градуса. След това ще има леко затопляне, но в неделя отново се очаква захлаждане.

„Сутрин слънце, следобед бум-бум и извалявания“, коментира с усмивка Георги Рачев.

Той подчерта още, че язовирите в страната са пълни както не се е случвало от години.

„Може би от 10 години не се е случвало всички язовири да са пълни“, каза климатологът.

"България е градобитна страна. Непрекъснато през май, юни, та дори и първата половина на юли, има градушки“, допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com