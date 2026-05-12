Пострадало е и дете. Министър Пеев разпореди незабавна проверка за "Хемус"

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежкия пътнотранспортен инцидент със загинал човек.

Ударът е между товарен автомобил и автобус, настъпил е рано тази сутрин на АМ "Хемус" в посока София.

На мястото на инцидента веднага са изпратени екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) за оказване на съдействие на органите на МВР и извършване на проверка на място.

Автобусът е пътувал по маршрут Добрич – София. Първоначалните данни показват, че и двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация.

Превозните средства са преминали задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензи. При фирма Стели Мега Метали" е установено, че финансовата стабилност е изтекла, като повече подробности ще бъдат установени по време на проверката във фирмата, съобщава Bulgaria ON AIR.

Петима пострадали потърсили помощ в "Пирогов"

Тази нощ в болница "Пирогов" са транспортирани 5 пострадали при ПТП-то между ТИР и автобус. Между пострадалите е и 3-годишно дете.

Всички се подробно прегледани и изследвани.

След обработване на наранявания им, 4 от пострадалите са освободени за домашно лечение. Една жена на 23 години остава за лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на "Пирогов".

Екипите на Столична община реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112. В координация със Спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност беше оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса.

