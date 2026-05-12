Жълт код! Улиците стават реки в половин България

Националният институт по хидрология и метеорология (НИМХ) обяви жълт код за опасни метеорологични условия в 18 области на страната за вторник, 12 май. Предупреждението е от първа степен и е свързано с очаквани интензивни валежи.

В отделни райони се прогнозират гръмотевични бури, силни краткотрайни дъждове и вероятност за градушки.

През вторник под влияние на умерен югозападен вятър в страната ще навлиза по-студена въздушна маса. Ще се образува купеста и купесто-дъждовна облачност, а около и след обяд на много места се очакват краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Не са изключени и градушки. При по-силни гръмотевични бури са възможни резки промени в посоката на вятъра.

Минималните температури ще са в интервала от 11 до 14 градуса, а максималните - от 22 до 26 градуса, в София - около 23.

Над Черноморието ще има значителна облачност, на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от югозапад. Максималните температури ще са около 23 градуса, температурата на морската вода е около 15 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

Над планините ще има купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра - около 7.

