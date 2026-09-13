Времето се обръща: Връхлитат опасни бури
На 24 май ще вали
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На 24 май ще вали
Предупреждението е от първа степен и е свързано с очаквани интензивни валежи
Другата седмица ще вали сняг край планините
Преобладаващите минимални температури ще са между нула и пет градуса, а максималните между 10 и 15
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°
Максималните температури ще са предимно между 22° и 27°, в София 23°
Най-високите температури днес ще са от 20° до 26°, в София - около 20°
Максималните температури ще са предимно между 16° и 21°
Максималните температури ще са между 14° и 19°
Максималните температури ще са между 22° и 27°
Максималните ще са от 10°-13° в Северна България до 15°-20° в южните райони от страната
Минималните температури - между минус 6° и минус 1°, а максималните – между 7° и 12°
Максималните температури ще са между 27° и 32°
Максималните температури ще са между 27° и 32°, за София - около 27°
Максималните температури ще са между 25° и 30°
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°
Максималните температури ще са предимно между 18°-23°, в София - около 18°
Минималните температури ще са между 8° и 13°, максималните – между 19° и 24°
Максимални температури между 17° и 22°, в София около 17°
Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в крайните югозападни райони до 18°