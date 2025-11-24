Времето се променя до часове. Очаква се....

Очаква ни смесено време със слънце и облачност.

През нощта от запад предстои увеличение на облачността, но валежи не се очакват. Утре в Западна и Източна България облачността ще се задържи разкъсана, а над останалите райони се очакват повече слънчеви часове.

Преобладаващите минимални температури ще са между нула и пет градуса, а максималните между 10 и 15. В София и Пловдив между 11 и 12, във Варна 16, и 18 в Бургас. През нощта срещу сряда от запад, югозапад се очаква увеличение на облачността.

По Черноморието ще има слънчеви часове и там температурите ще са малко по-високи от останалите райони. Очакваните максимални стойности са между 15 и 18 градуса.

По планините прогнозите са за променлива облачност и силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9, а на 2000 около два.

В сряда в Западна и Централна България очакваме облачно време и валежи, а в четвъртък дъждовете ще са с по-значителни количества в западната част от страната.

В петък максималната температура ще се понижи още, и тогава отново очакваме предимно облачно време и валежи. Повишена вероятност за значителни дъждове ще има в Южна България, а в събота и в източните райони, заяви за бТВ Петроний Евтов.





