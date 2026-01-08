Пеевски прати зам.-председателите на ДПС да помагат и на хората в Кирково

След Крумовград, Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО изпрати зам.-председатели на ДПС и народни представители от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО в Кирково, за да помагат на хората, пострадали от пороите.

Със съдействието на ръководството на ДПС, на място вече е изпратена тежка техника - машини, багери и камиони, които работят по разчистването на свлачищните маси и възстановяването на проходимостта.

На много места реките са излезли от коритата си. Има залети пътища и активизирали се свлачища, както и паднали подпорни стени.

Екипите на община Кирково, заедно с наличната техника, ще продължат работа до късните часове за пълното възстановяване и обезопасяване на пътната инфраструктура.

Кметът на Кирково Шинаси Сюлейман заедно със зам.-председателите на ДПС Радослав Ревански, кмет на Белица Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали, зам.-председателят на ПГ на ДПС -НОВО НАЧАЛ Байрам Байрам, народните представители Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Сейфи Мехмедали и областния председател на ДПС - Кърджали Рушен Фейзула бяха на засегнатите райони и за да се срещнат с част от пострадалите от бедствието хора.

