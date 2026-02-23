Изненада с винетките. Рязка промяна

До 2030 г. винетките за леките автомобили ще отпаднат и ще бъдат заменени с таксуване според изминатото разстояние по платената пътна мрежа.

Това съобщи проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление в интервю за "24 часа", като уточни, че промяната се налага от европейските правила за пътно таксуване и вече се подготвя в България.

На този етап не се предвижда увеличение на цените на винетките. Според него достигнатото ценово ниво е съпоставимо със средноевропейските стойности - в Румъния дневната винетка струва около 3,40 евро, а в Унгария - около 6 евро. В бюджетните прогнози до 2027 г. също не е заложено поскъпване.

По думите на проф. Асенов до 2030 г. всички държави в Европа трябва да премахнат сегашния модел за таксуване на леките автомобили според времето на ползване на пътната мрежа и да въведат система за заплащане според изминатото разстояние.

Предизвикателството в България е значително, тъй като камионите са около 100-150 хил., докато леките автомобили са над 3 млн. Затова се анализират различни модели, като до септември т.г. трябва да бъде подготвен подробен анализ, който да бъде представен на управляващите. Преди окончателното въвеждане ще са необходими поне две години тестов период, обясни проф. Асенов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com