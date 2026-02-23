Криминален психолог шокира с факти за "Петрохан"

За мен информацията не беше правилно поднесена - на части, което позволи да има въображение. Това заяви пред bTV криминалният психолог Тодор Тодоров.

"Това е едно тежко криминално престъпление на един човек (Ивайло Калушев), който през годините някак си, незабележимо на външния свят, е успял да се развие така, че да повлече хора с него."

Това, че Ивайло Калушев има педофилски наклоности, не подлежи на коментар. Това е факт. Това че използват някакви елементи на будизъм и е облякъл цялото си движение в будизъм, а то всъщност е шаманизъм и окултизъм, е факт", каза криминалният психолог.

"Става въпрос за три самоубийства и три убийства - едно убийство в Петрохан и две на Околчица. Тези хора не са успели сами да отнемат живота си и затова някой друг е натиснал спусъка", смята експертът.

"Задайте си въпроса дали не е имало йерархия, по която едни хора могат да умрат на определено място, а други - на друго."

Това са хора, които са възприемали смъртта като ново начало, а не край, заяви Тодоров.

"Нямам съмнения, че няма външна намеса. В самоубийствата е имало начертана смърт. Ако мафията ги убие, защо ще убие на две различни места, защо ще ги убие навън, а не вътре, за да изгорят", допълни експертът.

"Зомбирането около Калушев е било повсеместно. Той е злият гений, за мен всички други около него са жертви. А родителите са склонни да избягват очевидни неща, за да не си признаят провала към децата си."

