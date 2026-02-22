Аферата "Петрохан" и последните послания на Калушев. Версията за Лама Иво

Животът на Ивайло Калушев, както и обстоятелствата около смъртта му, остават белязани от загадки и скрити внушения. В редица негови публикации във Фейсбук се откриват препратки към филма „Матрицата“, включително и в последното му съобщение до майка му, където описва всичко като „стабилен сън“, пише "Блиц".

Подобен мотив присъства дори в официалната страница на клуба му „Школа за приключения Роук“. На корицата е изобразено дете. Кое е то? Пиар експертът и журналист Надежда Ганева предлага своя интерпретация и излага любопитна версия по темата.

"There is no spoon.

Не знам дали ви е правило впечатление, че корицата на "Школа за приключения Роук" – детският летен лагер, организиран от Ивайло Калушев, където е събирал деца да ги учи на скално катерене и духовно просветление – е изобразено детето от Матрицата the orphan. Това дете е онова, което вече знае истината. То разбира, че светът е илюзия. Че правилата не са реални. Че лъжица няма.

Детето обяснява на Нео, че светът в Матрицата не е истински, той е симулация, код, програма. Лъжицата е част от този код. Ако разбираш това, спираш да приемаш ограниченията като реални.

Любопитен факт - тази сцена е силно повлияна от будизма. В будистката философия светът, който възприемаме като твърд и постоянен, е илюзия. Страданието идва от привързаността към това, което мислим за реално.

Осъзнаването, че няма лъжица, е подобно на просветление:

разбираш, че формата е преходна и зависима от съзнанието.

Дори има символизъм в детето, невинността и чистият ум по-лесно разбират илюзията. То не е обвързано с твърдите убеждения на възрастните.

А помните ли как се излиза от Матрицата?

Първо – чрез осъзнаване.

Нео научава, че живее в симулация.

После – чрез избор (червеното хапче).

Тялото му се разкача от системата, а съзнанието му се събужда в реалния свят.

Калушев написа на майка си прощално "този свят е един много стабилен сън", а групата му се сбогува с думите "ще се видим в един по-истински свят". И така, те излязоха от Матрицата."

