Между живите и мъртвите! Валентин Михов за рекета, побоите и живота след ада

Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов направи подробни разкрития в „Храмът на историите“ пред Мон Дьо по Нова телевизия, като определи преживяното като „втори живот“ и заяви, че е бил „на прага между живота и смъртта“. По думите му всичко започнало с привидно нормално запознанство с човек от подземния свят, в когото не видял нищо тревожно. Постепенно обаче контактът прераснал в системен финансов натиск, съпроводен със заплахи към най-близките му хора - децата и внучките.

Михов разказа, че в продължение на близо три години - около 2 години и 8-9 месеца - е плащал искани суми, за да предпази семейството си. Продал офис, автомобил и друго имущество, като общият размер на средствата по думите му надхвърля 100 хиляди евро. Той твърди, че парите са били използвани в лихварски схеми и че не е бил единствената жертва.

Побои и прикриване на истината

През 2020 г. публично стана известно, че Михов е нападнат, но тогава той е представил различна версия. В настоящия разговор признава, че е говорил за падане от стълба и за инцидент, свързан с конгрес на БФС, като днес заявява, че това не е било вярно. Обяснява, че е мълчал от достойнство и желание да не задълбочава ситуацията.

По думите му насилието не е било еднократно, а продължително, като физическите последици са тежки. Той говори за множество счупвания и за трайно засегнат говор. Нападателят, твърди Михов, понякога е бил дегизиран. На въпрос дали би оцелял, ако този човек е останал жив, отговаря, че вероятно не би бил „между живите“. Натискът прекратил едва след инцидент, при който въпросният човек паднал, ударил главата си, изпаднал в кома и починал.

Опити за помощ и финансов срив

Михов заяви, че е търсил съдействие от институции в България и извън страната, но в повечето случаи е получавал отказ с аргумента, че няма смисъл да се занимава с човек, определян като опасен и непредвидим. След края на този период той останал без средства и по собствените му думи бил „под нулата“. Когато му трябвали малки суми, тогава, както казва, е разбрал кои са истинските му приятели.

Той признава, че преживяното го е променило - станал е по-предпазлив и по-прецизен към хората, които допуска близо до себе си. Описва здравословни последствия, включително операции и трайни физически проблеми, и заявява, че не би пожелал подобно преживяване дори на най-големия си враг.

Футболът, разделението и оценката за живота

В разговора Михов коментира и състоянието на обществото и футбола, като изрази тревога от липсата на уважение и растящото разделение. Спомни си за периодите на сплотеност около националния отбор и за времето, когато футболисти от различни клубове са демонстрирали взаимно уважение. Според него успехите са били резултат от близост и доверие.

Въпреки финансовия срив той заявява, че не съжалява за живота си и се гордее с постигнатото. Казва, че няма средства зад гърба си, но това не определя оценката му за изминатия път. Подготвя книга, в която възнамерява да разкаже подробно за преживяното. На въпроса как иска да бъде запомнен, отговаря кратко - като добър човек.

