Между живите и мъртвите! Валентин Михов за рекета, побоите и живота след ада
От над 100 хиляди евро изнудване до втори шанс - изповед за страх, мълчание и оцеляване
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От над 100 хиляди евро изнудване до втори шанс - изповед за страх, мълчание и оцеляване
Банката се стреми да достигне до 1000 малки и средни компании догодина и до нива от 50-100 кредита на месец
Говори председателят на Надзорния съвет на ББР Валентин Михов
Валентин Михов разкри неизвестни факти около успеха на "Парк де Пренс" през 1993 година
Изпълкомът решава в момента бъдещето на футбола ни
Известният спортен деятел Валентин Михов стана почетен гражданин на Горна Оряховица. Посмъртно званието получи и поета и писател Асен Разцветников. О...
„Сещаме се за героите си, едва когато ги загубим". Това каза пред Нова тв бившият президент на Българския футболен съюз Валентин Михов по повод внезап...
Любопитно клипче се завъртя във Facebook, което показва Вальо Михов на микрофона. Пее по време на юбилея на Димитър Пенев. Сърдечен и напълно отдаден...
Бившият президент на Професионалната лига Валентин Михов и съпругата му Румяна бяха кумове на сватбата на рефера Ангел Ангелов и половинката му Катя,...