Проф. Рачев с култови думи за градушката в София

„Борбата с градушките е все едно да ловуваш африкански слон с вилица“ – така климатологът проф. Георги Рачев коментира пред Би Ти Ви вчерашната мощна градушка в София, която за минути превърна улици в реки и нанесе щети на автомобили.

По думите му подобна градушка през август е рядко явление. В района на Софийския университет той е наблюдавал ледените късове, които първоначално били малки, но постепенно достигнали размерите на джанка и орех.

Бурята е продължила около 17 минути. Силният валеж и падналите листа са довели до запушване на шахти и локални наводнения. Има и сериозно повредени автомобили, като се очаква застрахователите да получат множество искове за щети.

Проф. Рачев припомни, че София е преживявала и по-тежки градушки. На 8 юли 2014 г. при изключително силна буря са били повредени около 70 000 автомобила – явление, което според него няма аналог в метеорологичната и климатичната история на страната.

„Ние сме градобитна държава“, посочи климатологът, като подчерта, че подобни явления са характерни не само за България, но и за други страни в Средиземноморието.

Причината за мощните бури е срещането на влажен и по-студен въздух. Това създава условия за образуването на мощни купесто-дъждовни облаци, които могат да достигнат височина до 12 километра и да съдържат голямо количество ледени частици.

Според проф. Рачев не трябва да се очаква подобна градушка да бъде предотвратена над София чрез самолетна обработка на облаците.

„Особено над градовете няма какво да говорим“, каза той и отбеляза, че подобна практика е несъвместима и с интензивния въздушен трафик.

Климатологът предупреди, че и през следващите дни са възможни гръмотевични бури, тъй като ще прониква по-хладен въздух и атмосферата ще стане по-неустойчива. Той обаче не очаква проявите да бъдат толкова сериозни, колкото вчерашната буря в София.