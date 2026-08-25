Днес е Тит Гъбар - една храна носи щастие цяла година

На 25 август Православната църква почита свети апостол Тит и отбелязва Възвръщането на честните мощи на свети апостол Вартоломей. В народните вярвания денят е свързан най-вече с края на лятото, гората и гъбите, откъдето идва и популярното название Тит Гъбар.

Старите поверия съветват днес да не се започва строителство или сериозен ремонт, защото направеното можело скоро да се наложи да бъде поправяно отново. На трапезата пък традицията поставя ястие с гъби - според поверието то привлича благополучие и щастие през идните месеци.

Българската православна църква официално отбелязва на 25 август именно паметта на апостол Тит и Възвръщането на мощите на апостол Вартоломей.

Кого почита Църквата на 25 август

Свети Тит е един от най-близките ученици и съработници на апостол Павел. Роден на остров Крит, той се присъединява към християнската проповед и придружава Павел в част от неговите пътувания. По-късно е поставен за епископ на Крит и получава задачата да укрепва младите християнски общности. Към него е адресирано и новозаветното Послание на апостол Павел до Тит. Православното предание го причислява към седемдесетте апостоли и разказва, че завършва живота си мирно след дългогодишно служение.

На същия ден Църквата възпоменава и връщането на честните мощи на свети апостол Вартоломей - един от дванадесетте Христови апостоли. Самото пренасяне на мощите се свързва с края на VI век.

Тит Гъбар и старият обичай с гъбите

В народния календар денят се свързва с гъбарството и събирането на последните богати летни дарове от гората. В някои източноевропейски традиции 25 август е известен именно като Тит Гъбар и се смятал за подходящ момент за събиране и приготвяне на гъби.

Съществувало поверие, че ако на трапезата има ястие с гъби, домът ще привлече благополучие и късмет. Гъбите се сушели, осолявали или приготвяли веднага, за да бъдат използвани както през есента, така и през зимата.

Вярващите се обръщат към свети Тит и свети Вартоломей с молитви за укрепване на вярата, духовна сила и помощ при житейски изпитания.

Не започвайте ремонт или строеж

Едно от най-разпространените стари предупреждения за 25 август е свързано с дома. Според поверието не е добре да се започва ремонт, строителство или друга голяма промяна по жилището.

Смятало се, че започнатата работа няма да върви гладко или скоро ще се наложи да бъде правена отново. По същата причина старите хора избягвали да поставят начало и на други особено важни начинания.

Народните вярвания не препоръчват и прибързано подписване на важни договори или поемане на сериозни обещания. Денят се приемал по-скоро като време за довършване, подреждане и спокойна работа, отколкото за резки промени.

Пазете думите и не отказвайте помощ

Както при много дни от народния календар, и на 25 август кавгите, злословието и клюките се смятат за лош знак. Вярвало се, че изречената с лошо намерение дума може да се върне към човека, който я е произнесъл.

Не било добре и да се проявяват алчност или безразличие към човек, който има нужда от помощ. Старото разбиране е, че стореното добро на такъв ден се връща в дома като благополучие.

Съществува и любопитна забрана демонстративно да се дрънкат или броят монети. Според поверието това можело да „изплаши“ парите и да донесе период на недоимък.

Какво предсказва времето на Тит

Хората внимателно наблюдавали и времето. Природата в края на август вече започва да показва първите сигнали за идващата есен и именно с тях са свързани част от поверията.

Ако дъждът започне следобед, старо предсказание гласи, че на следващия ден може да последва силен порой.

Изобилието от гъби пък традиционно се възприемало като знак, че влажното време и есента приближават. Независимо дали човек вярва в тези поличби, 25 август от векове стои на границата между лятното изобилие и първото осезаемо очакване на есента.