13 септември идва със силно поверие: Направете добро и не бързайте сутринта
Църквата почита свети Корнилий, а народната традиция предупреждава какво да не правим, за да не прогоним късмета
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Църквата почита свети Корнилий, а народната традиция предупреждава какво да не правим, за да не прогоним късмета
Според народните вярвания днес не се дават празни обещания
На 1 септември започва църковната година, а народният календар свързва деня с първата бразда, берекета и благополучието на дома
Църквата почита и свети Киприан
Днес Църквата почита отсичането на главата на Йоан Кръстител, а народният календар нарича 29 август един от най-опасните дни в годината
На 28 август не се препоръчват сватби и семейни спорове, а медът, взет в дома, се смята за особено благословен
Св. Пимен Велики е в центъра на църковния календар, а народната традиция предупреждава да няма заеми, ругатни и семейни разправии
Старите поверия предупреждават да не се започва строеж или ремонт, хората гадаели о природата каква есен идва
Предците ни избягвали кавгите и злите думи, а по времето гадаели каква ще бъде есента и следващата реколта
Народната традиция съветва да не се влиза в конфликти и да не се правят прибързани харчове
Вечерта започва Опелото на Божията Майка в навечерието на Голяма Богородица
На този ден православните християни почитат двама духовници, оставили ярка следа в историята на вярата
"Ето съкровищата на Църквата", заявил той пред императора
Няма по-голям от Йоан между човеците, каза Спасителят Исус Христос
На празника на Свети Тимотей народната традиция предупреждава за лоши знаци и призовава към милост
Смята се, че южният вятър предвещава горещи летни месеци
Народните поличби съветват да не сключвате сделки
Ако се изкъпете преди изгрев, годината ще е добра
Не отказвайте помощ, не тръгвайте на път
Не сядайте на масата преди да видите Витлеемската звезда