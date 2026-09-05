Защо Захария онемява? Почитаме родителите на Йоан Предтеча - дълго чаканото дете

Днешният ден е свързан с историята на едно дълго чакано дете и с народни поверия за времето и дома

На 5 септември православната църква почита паметта на светите праведни Захария и Елисавета – родителите на свети Йоан Предтеча.

За съпружеската двойка разказва евангелист Лука. Захария бил свещеник в Йерусалимския храм, а съпругата му Елисавета произхождала от рода на Аарон – потомци, които през вековете се грижели за храма.

И двамата били праведни пред Бога, но нямали деца. Елисавета била безплодна, а двамата вече били в напреднала възраст.

Ангелът, който предсказал раждането на Йоан

Веднъж, докато Захария служел в храма, пред него се явил Божи ангел. Той му съобщил, че Елисавета ще роди син и че детето трябва да бъде наречено Йоан.

Ангелът предсказал, че той ще бъде велик пред Бога, ще живее като аскет и още от утробата на майка си ще бъде изпълнен със Светия Дух. Неговата мисия щяла да бъде да подготви народа за идването на Спасителя Иисус Христос.

Захария обаче трудно повярвал на думите му и започнал да пита как е възможно това да се случи.

Тогава ангелът му казал, че заради съмнението си ще онемее и няма да може да говори, докато обещанието не се изпълни.

И така станало.

Елисавета родила син, а Захария му дал името Йоан. В този момент немотата му изчезнала и той възторжено започнал да прославя Бога.

Йоан се спасява от преследването на Ирод

Шест месеца след раждането на Йоан се родил и Иисус Христос, както ангелът предсказал на Дева Мария.

Раждането на Иисус предизвикало тревога у жестокия юдейски цар Ирод. Той знаел, че Христос е потомък на цар Давид, и се страхувал, че детето може да застраши престола му.

Затова Ирод заповядал да бъдат убити всички момчета до двегодишна възраст във Витлеем и околностите му.

Сред застрашените бил и малкият Йоан.

Разтревожената му майка Елисавета дълго се крила заедно с него в пустинна планина.

Скоро след това престарелите родители починали. Закрилян от Бога, Йоан израснал и останал като отшелник в пустинята до деня, когато започнал да проповядва покайно кръщение и да подготвя хората за идването на Спасителя.

Какво вещае времето

Според народните вярвания времето на този ден може да покаже каква ще бъде есента.

Мъгла сутрин се приема като знак за ясно време, слънчев ден – за топла есен, а обилна роса – за дъждовен и плодороден сезон.

Какво повелява традицията

На празника народната традиция повелява домът да бъде почистен, а ненужните вещи да бъдат изхвърлени.

Вярва се, че така в дома се внасят повече чистота, ред и спокойствие.

На този ден не се препоръчват кавги, обиди, клюки, завист и отмъщение.

Народните поверия съветват също да не се дават празни обещания. За нежелателни се смятат и мръсните или скъсани дрехи, тъй като според вярванията те могат да донесат неприятности.