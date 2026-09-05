Днес е идеално за море! Жега, но идва рязка промяна - кога

Днес времето ще бъде слънчево и необичайно топло за началото на месеца. Максималните температури ще достигнат между 31° и 36°.

В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад.

Какво време ни очаква в големите градове

София – 32°

Пловдив – 34°

Варна – 30°

Бургас – 29°

Слънце и в планините

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а по високите части ще бъде до силен и от север-североизток.

Около 26° ще бъде максималната температура на 1200 метра, а на 2000 метра ще достигне около 18°.

Идеално време за морето

По Черноморието ще бъде слънчево, със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 30°.

Морската вода остава приятна за къпане – 24°-26°, а вълнението ще бъде 1-2 бала.

От неделя идва промяна

В неделя времето все още ще остане доста топло, с максимални температури между 30° и 35°. По-късно през деня обаче вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще започне проникване на по-хладен въздух.

В понеделник вятърът ще отслабне и ще се обърне от север-североизток. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

Във вторник вятърът ще се ориентира от изток. В сряда и четвъртък ще духа от югоизток – слаб, а следобед по Черноморието до умерен.

След краткото захлаждане отново ще се затопли. В четвъртък максималните температури ще надхвърлят 30°, като по-ниски ще останат единствено по морския бряг.