37° днес, в сряда става весело, а в неделя - ето какво

Първата септемврийска сутрин ще започне с температури от 16 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. Над северозападните райони ще има разкъсана облачност, която бързо ще намалее.

През деня времето ще остане предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над планините в Западна България. Жегата обаче ще продължи – максималните температури ще достигнат 32-37 градуса, а по Черноморието ще бъдат до 29 градуса. В района на София се очакват 33-34 градуса.

По крайбрежието ще бъде предимно слънчево през целия ден. Вятърът ще остане слаб, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

Морската вода ще бъде между 25 градуса по северното крайбрежие и 26 градуса по южното. Вълнението по Северното Черноморие ще бъде слабо, а по Южното височината на вълните ще достига до 2 метра.

Купести облаци над Рила и Пирин

В планините преди обед ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развие купеста облачност над Рила и Пирин, но валежи не се очакват.

Максималните температури на височина над 2500 метра ще бъдат около 13-15 градуса, а на 1500 метра – между 24 и 26 градуса.

Гръмотевици в сряда, захлаждане в неделя

Времето ще започне постепенно да се променя в средата на седмицата. В сряда в западната половина на страната ще има краткотрайни летни дъждове и гръмотевици.

В четвъртък превалявания се очакват по Северното Черноморие, както и в планините Рила и Пирин.

Петък и събота ще останат предимно слънчеви, с повече облаци над Дунавската равнина, но без съществени валежи.

Истинският обрат ще настъпи в неделя. От север ще нахлуе по-хладен въздух, облачността ще се увеличи, особено над Източна България, а температурите ще се понижат чувствително.