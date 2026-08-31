Общество

Черни облаци с дим. Покриха Околовръстното

Пожарът гори между "Младост" и "Горубляне"

Черни облаци с дим. Покриха Околовръстното
31 авг 26 | 19:59
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Божана Войнишка

Сигнал за пожар в София е получен малко преди 18 ч. днес. Сухи треви горят в близост то Околовръстното шосе. Точното място на стихията е между кварталите "Младост" и "Горубляне", видя екип на "Стандарт нюз".

Огромни черни облаци дим се стелят над шосето и пътуващите автомобили.

Екипи на пожарната вече пътуват към мястото. Към този момент няма данни за жертви и пострадали. Тепърва ще се изяснява причината за инцидента.

Ето и официалното съобщение от пожарната:

На 31.08.2026 г. в 17:56 часа, в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за пожар в отпадъци и сухи треви в района между кв. Горубляне и ж.к. Младост, гр. София. На място са изпратени 2 ПА със 7 служители от 07 РСПБЗН. Няма застрашени сгради в близост. Площта е около 200 кв.м.

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Автор Божана Войнишка

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