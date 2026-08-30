Пожар над Рилския манастир. Пръскат с дрон

До момента дронът вече е хвърлил над 1 тон вода върху огнищата над Рилския манастир. Работата е изключително трудна – 300 метра денивелация и труднодостъпен, стръмен терен, където всяка капка вода има значение. Това съобщават от Югозападно държавно предприятие в Благоевград.

Според предприятието това е първо гасене на пожар с дрон в България и информират, че доброволческата организация FireBrigade1 вече се е включила в гасенето на пожара над Рилския манастир с товарен дрон DJI FlyCart 100, оборудван с 80-литрова кофа за вода, за който Фокус по-рано съобщи.

"Това е първата употреба на дрон за пожарогасене в България – технология, която позволява да се достига до места, където хората и тежката техника трудно могат да работят. Бъдещето на пожарогасенето, на реакцията при бедствия и на опазването на природата. Поклон пред всички пожарникари и доброволци, които са на терен и се борят с огъня!"

По първоначална информация се предполага, че огънят е възникнал вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

Около 11.00 ч. е подаден сигнал за забелязан пушек над Кирилова поляна в Рила планина. Мястото е високопланинско и скалисто. Веднага са насочени противопожарни екипи. По първоначална информация няма опасност да бъде засегната гора.