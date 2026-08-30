Кой плаща такса в блока? Глоба от домоуправителя

Жилищният вход е като малка държава - със свои правила, бюджет и задължения. Таксата за управление и поддръжка на общите части е основният механизъм, чрез който тази държава функционира. Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) определя ясно как се събира, как се разпределя и кой я дължи.

Таксата се определя от Общото събрание на етажната собственост с обикновено мнозинство. Това е моментът, в който съседите решават какъв да бъде размерът ѝ и по какъв метод да се разпределя. Законът допуска три начина: по брой обитатели, по обекти или по площ. Най-често се избира първият – по брой живеещи в жилището, защото се смята за най-справедлив.

Какво включва таксата и кога се плаща

Таксата покрива всички текущи разходи на сградата - ток за стълбището, почистване, асансьор, възнаграждение на домоуправителя, дребни ремонти и консумативи. Тя се плаща ежемесечно, освен ако Общото събрание не реши друго.

Задължението възниква автоматично - всеки собственик, ползвател или обитател е длъжен да участва в тези разходи, независимо дали използва активно общите части. Дори човек, който не ползва асансьора, плаща за него, защото асансьорът е част от общата инфраструктура на сградата.

Децата и таксата: законът е категоричен

Един от най-честите спорове в българските входове е дали децата трябва да плащат такса. Законът е ясен и не оставя място за тълкуване: деца до навършване на 6 години не плащат такса за вход.

Това е изрично записано в чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС – разходите за управление и поддръжка не се заплащат за деца под шестгодишна възраст.

Причината е социална и практична: малките деца не натоварват сградата по начин, който да увеличава разходите, а законодателят цели да облекчи младите семейства.

Какво става, ако някой не плаща

Домоуправителят е фигурата, която държи реда. Той има правомощия да събира таксите, да води отчетност, да уведомява за просрочия и да предприема действия при отказ от плащане.

Ако собственик системно не плаща, домоуправителят може да състави констативен протокол, да уведоми Общото събрание и да подаде сигнал до общината. Законът позволява налагане на глоба - административно наказание, което се прилага при нарушение на правилата на етажната собственост.

Домоуправителят не е посредник в спорове, а законова фигура с конкретни задължения и права. Неговата роля е да гарантира, че сградата функционира нормално и че всички участници спазват правилата.

Законът като рамка на съжителството

ЗУЕС е закон, който урежда един от най-чувствителните аспекти на градския живот – съжителството. Чл. 51 е неговият център, защото определя кой плаща, кога плаща и как се разпределят разходите.

Разходите се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите, независимо от етажа. Това е основното правило. Изключенията са две: децата под шест години и хората, които пребивават в жилището по-малко от 30 дни годишно.

Тази рамка създава предвидимост и ред. Тя позволява на входа да функционира като общност, в която всеки участва според ясни правила.

Механизъм за поддържане на общия дом

Таксата за вход не е просто месечен разход. Тя е механизъм за поддържане на общия дом. Законът защитава младите семейства, дава ясни правила за разпределение и предоставя на домоуправителя инструменти за контрол.

Когато тези правила се спазват, входът работи. Когато не се спазват – започват споровете, които всички познаваме.