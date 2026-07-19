Войната за климатика! Кога съседът няма право да го монтира

Лятото е сезонът, в който климатикът се превръща от удобство в необходимост. Но заедно с жегите идват и едни от най-шумните конфликти в жилищните блокове. Капещ конденз, бучене посред нощ, пробити фасади, опасно надвиснали външни тела и съседи, които отказват да преместят климатика си - това са едни от най-честите поводи за скандали в етажната собственост.

На пръв поглед поставянето на климатик изглежда личен въпрос. Законът обаче казва друго. Външното тяло почти винаги засяга общите части на сградата и именно затова поставянето му не е изцяло по преценка на собственика.

Фасадата не е лична собственост

Най-честата заблуда е, че собственикът може да монтира външното тяло където пожелае.

По Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) фасадата на сградата е обща част. Това означава, че никой няма право произволно да я променя, ако с това се нарушават правата на останалите собственици или се засягат конструкцията, външният вид или безопасността на сградата.

В новите жилищни комплекси този въпрос обикновено е решен още на етап проектиране. Определени са специални места за монтаж на външните тела. В старите блокове обаче подобни правила често липсват и това се превръща в източник на непрекъснати конфликти.

Кога е необходимо съгласие

Самото монтиране на климатик в жилището не изисква разрешение за строеж.

Когато обаче монтажът засяга общите части, особено ако се налага по-сериозна намеса по фасадата, поставяне върху декоративни елементи или промяна на архитектурния облик, може да се наложи решение на общото събрание на етажната собственост.

Ако сградата е паметник на културата или попада в защитена зона, могат да се изискват и допълнителни съгласувания по Закона за културното наследство.

Кондензът - най-честият повод за жалби

Най-много сигнали възникват заради неправилно отвеждане на конденза.

Когато водата непрекъснато капе върху чужд балкон, прозорец, тента или климатик, собственикът може да бъде задължен да промени начина на отвеждането ѝ.

Съдебната практика приема, че никой няма право чрез използването на собственото си жилище да създава неудобства, които надхвърлят обичайните за останалите съседи.

Шумът също е нарушение

Другият голям проблем е шумът. По-старите климатици или неправилно монтираните външни тела могат да създават силни вибрации и постоянен шум. Ако нивата надвишават допустимите норми или нарушават нощната тишина, могат да бъдат приложени разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда, както и общинските наредби за обществения ред.

В редица случаи общинските инспекторати могат да извършат проверка след подаден сигнал.

Опасността, която често се подценява

Външното тяло на един климатик тежи между 25 и 80 килограма, а при по-мощните системи и повече.

Ако конзолите не са монтирани правилно или корозират, съществува реална опасност климатикът да падне върху преминаващи хора или паркирани автомобили.

При причинени вреди собственикът носи имуществена отговорност, а при тежки инциденти може да възникне и наказателна отговорност.

Какви са правомощията на домоуправителя

Домоуправителят няма право сам да разпореди демонтиране на климатик. Неговите правомощия са да приема сигнали от собствениците, да поставя въпроса за разглеждане от общото събрание, да организира изпълнението на взетите решения и при необходимост да сезира компетентните институции.

Ако общото събрание е приело правила за поставяне на климатици, домоуправителят следи за тяхното спазване. При отказ от страна на нарушителя спорът може да бъде отнесен до съда.

Какви санкции предвижда законът

Самият ЗУЕС не съдържа специална глоба за неправилно поставен климатик. Но законът предвижда административни санкции за собственици, които не изпълняват решенията на общото събрание или нарушават задълженията си към етажната собственост. В зависимост от конкретното нарушение глобите за физически лица могат да бъдат от 10 до 250 евро, а при повторни нарушения санкциите могат да бъдат по-високи.

Ако климатикът е поставен в нарушение на строителните правила или на общински наредби, могат да бъдат наложени и допълнителни административни мерки, включително предписания за отстраняване на нарушението, а в определени случаи - и демонтаж.

Когато са причинени имуществени вреди - например компрометирана фасада, повредена топлоизолация или наводнение от конденз, засегнатият съсед има право да търси обезщетение по съдебен ред.

Как да се избегне войната между съседите

Специалистите по управление на етажната собственост препоръчват още преди монтажа собственикът да провери дали във входа има вътрешни правила за поставяне на външни тела. Монтажът трябва да се извърши от лицензирана фирма, кондензът да бъде отведен така, че да не създава неудобства, а външното тяло да бъде закрепено със сертифицирани крепежни елементи и антивибрационни тампони.

На пръв поглед климатикът е обикновен домакински уред. На практика обаче той е една от най-честите причини за конфликти в етажната собственост. И когато комфортът на един собственик започне да нарушава спокойствието и правата на останалите, законът вече не е на страната на този, който първи е хванал бормашината.