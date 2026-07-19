Огнен ад на магистралата

Истински кошмар застигна стотици шофьори на автомагистрала „Хемус“ следобед, след като мощен пожар избухна в непосредствена близост до аутобана, а жестока катастрофа допълнително парализира трафика в посока София!

Огромни облаци дим се извиха на 85-ия километър от магистралата, точно край ловешкото село Брестница. Сухи треви и гъсти храсти пламнаха като барут под жаркото слънце. Очевидци разказват с ужас за задушливия пушек, който бързо е започнал да обвива трасето и да застрашава видимостта на преминаващите автомобили.

Към мястото веднага са насочени пожарни екипи. Огнеборците са реагирали светкавично и са успели да овладеят стихията, преди огънят да прехвърли мантинелите. От Областната дирекция на МВР в Ловеч успокоиха, че няма директна опасност за близките къщи и населени места.

Сблъсък и паника преди „Боаза“

Ужасът на пътя обаче не свършва дотук. Около 16:00 часа ситуацията се нажежава до червено, след като два автомобила се размазват в тежък сблъсък в същия район. Инцидентът е станал в отсечката между кръговото кръстовище и бензиностанция „Лукойл“, точно преди фаталния разклон за „Боаза“.

По чудо поредицата от инциденти се размина без жертви. Според официалните данни от полицията, при сблъсъка има само един леко пострадал човек. Движението в района остава изключително натоварено, а шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и ниска скорост заради паниката и остатъчното задимяване.



