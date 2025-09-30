Огнен ад! Наш град на косъм

Два големи пожара бушуват в Хасковска област, като единият от тях създаде изключително опасна ситуация в Свиленград. Огънят, тръгнал от лозов масив по пътя за село Момково, се е разпространил мълниеносно и е достигнал в непосредствена близост до сградата на местната болница "МБАЛ-Свиленград".

Пламъците са обхванали сухи треви и растителност в района на лечебното заведение, създавайки реален риск за кислородната инсталация и електрическата подстанция на града. По последна информация, пожарникарите са успели да овладеят огъня в този критичен периметър и пряката опасност за болницата е предотвратена. Към момента не се налага евакуация на пациенти или на хора от околните сгради.

Въпреки това, стихията е нанесла сериозни щети. Огънят е засегнал две къщи и е изпепелил няколко автомобила, паркирани в района, съобщи НОВА ТВ. Пожарът остава активен и екипите продължават борбата за пълното му потушаване.

Междувременно, втори голям пожар се е разгорял в стърнища край село Белица, община Любимец. На място са изпратени няколко противопожарни екипа, които работят за овладяването на пламъците и там, за да не се допусне разпространението им към населеното място. Причините и за двата пожара тепърва ще се изясняват.

