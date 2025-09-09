Двоен ужас! Пожарни от Велико Търново до София

Огнен ад във Велико Търново и в София. Пламъци избухнаха в района на Националния военен университет в старопрестолния град. Гори и автосервиз в София, а в двата града летят пожарни и линейки.

Суха трева гори в района около НВУ, предаде кореспондентът на БНТ. Сигнал за пожара е получен около 14:00 ч. На мястото са изпратени 6 екипа на пожарната. В потушаването на пламъците участват и представители на военния университет.

Към момента огънят е локализиран и няма опасност за сгради в района на НВУ или в съседното село Беляковец.

Сериозен пожар и в столицата

Автосервиз гори в столичния квартал "Свобода". Към момента няма данни за пострадали, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналът за инцидента е получен в 15:18 часа.

На място са изпратени пет пожарни коли и общо 16 служители на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". От столичната пожарна уточниха, че е пламнал автобояджийски сервиз.Димът се вижда от центъра на града. По данни на БНР гори автокъща с няколко халета. По първоначални данни, огънят е възникнал при ремонт.

