Пожар в Москва. Гори домът на руските шедьоври

Гъст дим се извива над инженерната сграда на Третяковската галерия в центъра на Москва, съобщава каналът SHOT Telegram, позовавайки се на очевидци.

Хората се евакуират от мазето на сградата.

Според оперативна информация спешните служби незабавно са пристигнали на мястото.

В момента от сградата са евакуирани 11 души.

Специалисти от Министерството на извънредните ситуации на Русия провеждат разузнаване и работят за установяване на точната причина за дима и локализирането на възможен източник на пожар.

Инженерната сграда е част от музейния комплекс на Третяковската галерия и се използва за изложби, както и за административни и технически помещения.

В момента няма заплаха за експлозия на основната сграда на галерията.

Ситуацията беше взета под контрол от службите за спешна помощ, подробностите се изясняват. Официалната информация за причините за инцидента още няма.

Димът е в резултат на изгаряне на кабел, съобщава ТАСС с позоваване на оперативните служби.

Телеграм канал 112 съобщи, че димът се е появил в електрическата контролна зала, разположена в мазето на галерията. Причината, според журналисти, е претоварването на електрическата мрежа.

Третяковската галерия е най-голямата в света сбирка с руско изкуство, а по популярност я нареждат до Ермитажа и Пушкинския музей. Съхранят се там над 140 000 експоната, най-известни са картините на Верешчагин и Иля Репин.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com