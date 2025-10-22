Важно от Караджов за еврото

Еврото е още един гарант за нашата стабилност. То не е просто една от банкнотите в портфейла ни, а символ на доверие и една от най-разпознаваемите и сигурни валути в света, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на информационна среща в Русе. Събитието е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България и се проведе съвместно с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

"България започва да говори на езика на еврото редом със своите партньори от Европейския съюз. Това е език, в който числата вече означават съвсем друго ниво на сигурност и съвсем предвидими цени. Бизнесът вече може да планира съвсем устойчиво и инвеститорите могат да имат доверие в тази валута", каза още министър Караджов.

Той добави, че за бизнеса еврото означава предвидимост, а за семействата – спокойствие.

"Еврото е процес, който ще стигне до всяко населено място. От първи януари 2026 година в 76 пощенски станции в област Русе ще бъдат обменяни безплатно и свободно левове в евро. В тях няма друга банкова институция и затова беше избрана мрежата на български пощи. В четири от тези клонове ще можем да обменяме суми до 10 000 лева на ден, като станциите са оборудвани и всички служители, които ще работят по обмяната, са обучени. От август до сега са проведени 10 информационни срещи в русенска област", каза още министърът на транспорта и съобщенията.

Караджов заяви, че влизането на България в еврозоната не е просто технически акт, а стъпка към икономическа зрялост.

"Еврото е още един гарант за нашата стабилност, повече спокойствие в нашите семейства и знак, че ние принадлежим към ядрото на Европа, и ставаме най-бързо развиващата се част от Европейския съюз", каза още министър Караджов, предаде БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com